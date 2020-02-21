Под Липецком утонул рыбак

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:13:10+03:00

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В Липецкой области нашли утонувшего рыбака. В минувший четверг, 20 февраля, спасатели подняли его тело со дна водоема в 21.30. Трагедия произошла в селе Никольское Усманского района. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, мужчина был 1969 года рождения.

Напомним, что в том же районе области погибли школьники - мальчишки 7 и 10 лет. Братья утонули в пруду в селе Грачевка. Их тела без видимых следов насильственной смерти спасатели обнаружили этим утром. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Следователи полагают, что младший из братьев мог провалиться под лед, а старший пытался его спасти. Причины смерти установят судмедэксперты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU