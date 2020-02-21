В школах Липецка и области установят питьевые фонтанчики

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:04:15+03:00

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В школах Липецка и области появятся питьевые фонтанчики. В них будут встроены системы фильтрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее решение принял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чистая питьевая вода появится в 261 школе. Всего в учебных заведениях установят 841 фонтанчик. В каждой школе планируют установить по 3 сооружения - по 1 на каждом этаже. Фонтанчики должны появиться к новому учебному году. Работы по их монтажу стартуют весной. На эти цели уйдет более 21 млн рублей.

Напомним, что о питьевых фонтанчиках заговорили после скандала в школе №21. В одном из первых классов родительский комитет начал собирать деньги на нужды класса, но не все смогли сдать нужную сумму. Детям, чьи родители не сдали деньги на кулер с водой, запретили пить. В конфликт пришлось вмешаться мэру Липецка Евгении Уваркиной.

ИСТОЧНИК KP.RU