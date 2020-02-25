Эпидемия гриппа и ОРВИ среди школьников в Липецке и области отступила

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:59:08+03:00

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На прошлой неделе, с 17 по 23 февраля, в Липецкой области 7 332 человека заразились ОРВИ и гриппом. Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, показатель ниже уровня эпидемического порога по совокупному населения. Темп заболеваемости снижается и составил 7%. Около 68% заболевших – дети до 14 лет. Кстати, неделю назад это число было выше - 72%. Уровень госпитализации – 3,1%, что не превышает среднемноголетнего показателя.

В Липецке выявлено 4,6 случаев ОРВИ, а 45 человек заболели гриппом. Показатели также ниже уровня эпидпорога как среди населения, так и по возрастным группам. Стабильность ситуации вернули противоэпидемические мероприятия, проводимые в областном центре и других районах. Например, карантин в школах. Он начался 13 февраля. В этот вторник, 25 февраля, школьники пошли на занятия. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей снизилась.

ИСТОЧНИК KP.RU