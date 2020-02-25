2020-02-25T18:59:08+03:00
Общество

Эпидемия гриппа и ОРВИ среди школьников в Липецке и области отступила

Благодаря карантину заболеваемость снизилась
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Эпидемия гриппа и ОРВИ среди школьников в Липецке и области отступилаЭпидемия гриппа и ОРВИ среди школьников в Липецке и области отступилаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

На прошлой неделе, с 17 по 23 февраля, в Липецкой области 7 332 человека заразились ОРВИ и гриппом. Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, показатель ниже уровня эпидемического порога по совокупному населения. Темп заболеваемости снижается и составил 7%. Около 68% заболевших – дети до 14 лет. Кстати, неделю назад это число было выше - 72%. Уровень госпитализации – 3,1%, что не превышает среднемноголетнего показателя.

В Липецке выявлено 4,6 случаев ОРВИ, а 45 человек заболели гриппом. Показатели также ниже уровня эпидпорога как среди населения, так и по возрастным группам. Стабильность ситуации вернули противоэпидемические мероприятия, проводимые в областном центре и других районах. Например, карантин в школах. Он начался 13 февраля. В этот вторник, 25 февраля, школьники пошли на занятия. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей снизилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
Эпидемия гриппа и ОРВИ среди школьников в Липецке и области отступила
В Липецке на новые аттракционы и пропускную систему для Нижнего парка хотят потратить 63,5 млн рублей
Полицейская погоня за пьяным водителем под Липецком закончилась стрельбой
В Липецке иномарка провалилась в траншею: водитель сбежал
В Липецке закупают транспортировочные боксы и противочумные комплекты для борьбы с коронавирусом
Липчане пожаловались, что из-за перекрытия проспекта Победы во дворах не вывозят мусор
Офицеров наградили в честь годовщины образования Липецкого СОБР
Женщине в Липецке грозит 3 года за ложный донос об изнасиловании
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Под Липецком саперы ОМОН обезвредили найденные в машине боевые гранаты
Липецкие дольщики испугались, что дом в Европейском не сдадут в срок
Под Липецком уголовник убил приятеля и бросил тело на улице, завалив ветками
В Липецке в первый рабочий день на улице Папина обошлось без пробок
18-летнего карманника поймали под Липецком
Наркокурьершу из Рязани приговорили в Липецке за торговлю наркотиками
В трех перевернувшихся машинах в Липецке пострадали двое детей и подросток
Во вторник в Липецке сильный ветер и до +3 градусов
В Липецке рецидивист украл гараж с машиной внутри
Под Липецком сгорел пассажирский автобус
Под Липецком мужчина оборудовал квартиру под лабораторию и выращивал там наркотики
В Липецке лоб в лоб столкнулись такси и "БМВ"
В гараже, переделанном под магазин, торговали контрафактным алкоголем
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
В субботу с улиц Липецка вывезут снег: автомобилистов просят убрать транспорт
В День защитника Отечества в Липецке ограничат продажу алкоголя
В школах Липецка и области установят питьевые фонтанчики