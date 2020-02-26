2020-02-26T11:12:27+03:00
Общество

Автобусы, движущиеся через мост в районе Новой Жизни, вернулись к старому расписанию

На путепроводе под Липецком возобновили движение
Юлия КЛЮЕВА
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Автобусы, движущиеся через мост в районе Новой Жизни, вернулись к старому расписаниюАвтобусы, движущиеся через мост в районе Новой Жизни, вернулись к старому расписаниюФото: Юлия КЛЮЕВА
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Несколько автобусов, движущихся через мост в районе поселка Новая Жизнь, возвращаются к своему старому расписанию. Об этом сообщили накануне в пресс-службе администрации Липецка. Так, автобусы по муниципальным маршрутам №34, 40 и 40А будут отправляться от остановок по времени, которое действовало до 27 января.

Напомним, изменения произошли из-за реконструкции путепровода. На мосту перекрыли одну из полос движения. В связи с ремонтом автобусы отправлялись от конечных остановок на 15 минут раньше обычного. На прошлой неделе полосу открыли.

Более подробную информацию о движении общественного транспорта можно получить в центральной диспетчерской города по телефону 31-00-82. Либо на сайте департамента транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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