2020-03-10T12:26:07+03:00
Общество

В школах и детсадах Липецка у детей проверяют температуру

Из-за коронавируса в образовательных учреждениях отменили массовые мероприятия
Юлия КЛЮЕВА
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В школах и детсадах Липецка ввели дополнительные меры по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусаВ школах и детсадах Липецка ввели дополнительные меры по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В школах и детсадах Липецка усилили меры по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городской департамент образования выпустил Приказ "О мерах по купированию коронавируса в образовательных учреждениях Липецка".

В этого дня, 10 марта, в образовательных учреждениях города отменяются массовые научные, образовательные, культурные и спортивные мероприятия. В начале дня у школьников и малышей в детских садах измеряют температуру. Причем, бесконтактными термометрами. Зафиксировав неладное, детей изолируют от коллектива. Родителей вызовут в учреждение. Информацию о заболевших направят в поликлиники.

За ребятами будут следить и в течение дня. Им напоминают о личной гигиене - особенно мытье рук. Кстати, учителя и воспитатели подготовили списки детей, кто в последние несколько недель выезжал за границу. А именно, в Италию.

Напомним, ситуация с коронавирусом в регионе остается прежняя - 3 человека на лечении, еще 5 в обсервации. В области ввели режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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