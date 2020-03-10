В школах и детсадах Липецка у детей проверяют температуру
В школах и детсадах Липецка усилили меры по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городской департамент образования выпустил Приказ "О мерах по купированию коронавируса в образовательных учреждениях Липецка".
В этого дня, 10 марта, в образовательных учреждениях города отменяются массовые научные, образовательные, культурные и спортивные мероприятия. В начале дня у школьников и малышей в детских садах измеряют температуру. Причем, бесконтактными термометрами. Зафиксировав неладное, детей изолируют от коллектива. Родителей вызовут в учреждение. Информацию о заболевших направят в поликлиники.
За ребятами будут следить и в течение дня. Им напоминают о личной гигиене - особенно мытье рук. Кстати, учителя и воспитатели подготовили списки детей, кто в последние несколько недель выезжал за границу. А именно, в Италию.
Напомним, ситуация с коронавирусом в регионе остается прежняя - 3 человека на лечении, еще 5 в обсервации. В области ввели режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU