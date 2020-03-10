Обстановка по коронавирусу в Липецкой области остается прежняя

10 Март 2020 2020-03-10T11:21:33+03:00

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По данным администрации Липецкой области на 10 марта обстановка по коронавирусу в регионе остается стабильная. Все также 3 человека находятся на лечении, еще пятеро, кот контактировал с заболевшими – под наблюдением на обсервации. У контактных лиц симптомов инфекции нет.

Новых случаев инфекции СOVID-19 на территории области не зафиксировали. Напомним, что ранее в регионе усилили меры по борьбе с распространением инфекции. Кроме того, накануне из-за коронавируса в Липецкой области ввели режим повышенной готовности. Согласно ему гражданам и организациям нужно соблюдать правила, например людям при признаках инфекции нельзя ходить в поликлинику – нужно вызывать врача на дом. А больничные будут давать без посещения поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU