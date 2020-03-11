Автобусы и трамваи Липецка дезинфицируют каждый день
Автобусы Липецка обрабатывают спецсредствами. Это одна из дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса в регионе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы и трамваю дезинфицируют перед выходом на линию, а также в пересменку. Общественный транспорт обрабатывают хлор- и спиртосодержащими жидкостями.
Согласно приказу «Об организации работы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области» руководители транспортных предприятий, автовокзала, автостанций, пунктов продажи билетов, аэропорта обязаны обрабатывать салоны транспортных средств, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами.
Кстати, представители департамента транспорта и регионального Роспотребнадзора будут контролировать, как дезинфицируется транспорт. Обработка должна проводиться ежедневно.
Напомним, что в Липецкой области 3 заболевших коронавирусом. Еще 7 - под наблюдением.
ИСТОЧНИК KP.RU