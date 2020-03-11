2020-03-11T15:59:01+03:00
Общество

Автобусы и трамваи Липецка дезинфицируют каждый день

За обработкой транспорта следят представители департамента транспорта и Роспотребнадзора
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке дезинфицируют транспортВ Липецке дезинфицируют транспортФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Автобусы Липецка обрабатывают спецсредствами. Это одна из дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса в регионе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы и трамваю дезинфицируют перед выходом на линию, а также в пересменку. Общественный транспорт обрабатывают хлор- и спиртосодержащими жидкостями.

Согласно приказу «Об организации работы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области» руководители транспортных предприятий, автовокзала, автостанций, пунктов продажи билетов, аэропорта обязаны обрабатывать салоны транспортных средств, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами.

Кстати, представители департамента транспорта и регионального Роспотребнадзора будут контролировать, как дезинфицируется транспорт. Обработка должна проводиться ежедневно.

Напомним, что в Липецкой области 3 заболевших коронавирусом. Еще 7 - под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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