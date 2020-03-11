На липецких предприятиях для борьбы с коронавирусом рабочие проходят через тепловизор
В Липецкой области активно применяют различные меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. С момента введения режима повышенной готовности, на крупных предприятиях начали действовать особые правила. Отметим, что в городе действуют ограничения на массовые мероприятия с участием детей и во всех школах карантин – детей перевели на дистанционное обучение. Особо тщательно следят за детьми в садиках. Также в Липецке ежедневно дезинфицируют общественный транспорт.
Есть правила и для работодателей, которые обязаны следить за состоянием персонала и при первых признаках болезни, временно освобождать людей от работы. Аналогичные правила для госучреждений.
Профилактика коронавируса на липецких предприятиях.
Например, на предприятии «Липецкэнерго» все сотрудники утром проходят через тепловизор и бесконтактный термометр. При повышенной температуре сотрудников немедленно отправляют на больничный.
ИСТОЧНИК KP.RU