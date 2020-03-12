ТРЦ Липецка просят закрыть игровые зоны, куда рванули дети во время карантина по коронавирусу

12 Март 2020 2020-03-12T11:25:50+03:00

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С начала рабочей недели в Липецке и районах области в целях борьбы с коронавирусом закрыли на карантин все школы. Учеников перевели на дистанционное обучение. Вместо того, чтобы сидеть дома, дети и подростки стали собираться в торговых и развлекательных центрах. Это при том, что массовые мероприятия, а тем более с участием детей, в регионе тоже отменили. Отменили даже спектакли в театрах и гастрольные концерты звезд.

В связи с тем, что дети продолжат массово собираться в игровых комнатах ТРЦ, бизнесменов просят закрыть игровые залы. С таким обращением выступило региональное управление потребительского рынка и ценовой политики.

– Предпринимателям, оказывающим услуги по развлечению детей, рекомендуется приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах на территории Липецкой области до 22 марта, – говорится в сообщении ведомства.

Также власти просят родителей не пускать детей в торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU