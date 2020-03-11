В Липецке из-за ограничений по коронавирусу переносят спектакли и концерты

11 Март 2020 2020-03-11T19:16:45+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса в Липецке и области объявили карантин. Но теперь не только в школах и учреждениях дополнительного образования. В эту среду, 11 марта, стало известно, что в областном центре отменяются концерты, в театрах города – спектакли. Ориентировочно, на 2 недели. Как сообщили в липецком драматическом театре на Соколе, липчане могут вернуть билеты в кассы, либо сделать онлайн возврат.

Напомним, что на лечении от коронавируса находятся 3 липчанина. Еще 7 - под наблюдением. В регионе введен повышенный режим готовности из-за угрозы распространения инфекции. Специалисты обрабатывают общественный транспорт и места массового скопления людей. На предприятиях работники проходят через тепловизоры. А пришедшим в центр соцзащиты измеряют температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU