В Липецке автобусы №343 будут ходить чаще

13 Март 2020 2020-03-13T09:53:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке увеличат выпуск автобусов маршрута №343 "Микрорайон "Елецкий" - поселок Дачный". Общественный транспорт станет ходить чаще. Нововведения вступят в силу на следующей неделе - с 16 марта.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, из-за этого изменится время отправления автобусов. Так, от остановки "Сады-2" транспорт отправится в 7.15, 13.08, 15.13 и 18.11.

Такие меры должны улучшить транспортное обслуживание населения. Подробную информацию о движении автобусов и их времени отправления от конкретного пункта можно узнать в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82.

Напомним, что в эти выходные перекрывают часть проспекта Победы от улица Механизаторов до Кольцевой. Из-за этого на соседних улицах изменится движение.

ИСТОЧНИК KP.RU