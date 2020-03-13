2020-03-13T09:53:11+03:00
Общество

В Липецке автобусы №343 будут ходить чаще

Изменится время отправления транспорта от остановок
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Автобусы №343 станут чаще ездить в ЛипецкеАвтобусы №343 станут чаще ездить в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке увеличат выпуск автобусов маршрута №343 "Микрорайон "Елецкий" - поселок Дачный". Общественный транспорт станет ходить чаще. Нововведения вступят в силу на следующей неделе - с 16 марта.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, из-за этого изменится время отправления автобусов. Так, от остановки "Сады-2" транспорт отправится в 7.15, 13.08, 15.13 и 18.11.

Такие меры должны улучшить транспортное обслуживание населения. Подробную информацию о движении автобусов и их времени отправления от конкретного пункта можно узнать в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82.

Напомним, что в эти выходные перекрывают часть проспекта Победы от улица Механизаторов до Кольцевой. Из-за этого на соседних улицах изменится движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком будут судить отца, который случайно задушил во сне грудную дочь
Ситуация по коронавирусу в Липецке: новых случаев не выявлено
Пенсионер из Липецка попал под поезд в Ленинградской области
Вооруженный налет на заправку под Липецком осенью совершил рецидивист из Тамбова
Борьба с коронавирусом: в Липецке проверили, как частные перевозчики дезинфицируют автобусы
Липецкие летчики били по наземным целям на учебном полигоне в Воронеже
МЧС предупреждает: сильный ветер в Липецке и области продержится еще сутки
В Липецке автобусы №343 будут ходить чаще
Под Липецком в ДТП с ГАЗом и "Хендай" пострадали маленькие дети
В Липецке подросток, помогая соседке, украл с ее карты более 8000 рублей
В детсады Липецка не пустят малышей, приехавших из стран, где болеют коронавирусом
Через несколько недель в Липецке возведут мост к "Зеленому острову"
В Липецке продолжат оптимизацию школ
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
В Липецке резко возросли ДТП с участием автобусов – ГИБДД выходит на проверку
В районе Сырского в Липецке отключат воду, в частном секторе – электричество
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Депутаты потребовали от мэрии смету на спорткомплекс в Липецке
Коронавирус в Липецке: закрыты библиотеки, секции и музеи
Липецкий губернатор пообещал найти и наказать авторов вбросов про коронавирус
Липчанин ночью разнес дверь магазина ради двух баклажек пива