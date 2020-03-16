ВУЗы Липецка и области закрывают на карантин из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T12:33:34+03:00

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Липецких студентов переводят на дистанционное обучение. В связи с распространением коронавируса на карантин закрываются ЛГПУ, ЛГТУ, Липецкий филиал финансового университета, ЛФ РАНХиГС, а также Елецкий государственный университет.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, данные меры начинают действовать с этого понедельника, 16 марта. Теперь студенты могут общаться с преподавателями лишь дистанционно - через личный кабинет ВУЗа. Но учебный процесс продолжится в полном объеме. Когда возобновят занятия в университетах, пока неизвестно. Об этом сообщать дополнительно.

Напомним, что ситуация по коронавирусу в Липецкой области прежняя - 3 на лечении, 30 человек в обсерваторе. У последних признаков инфекции не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU