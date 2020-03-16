2020-03-16T16:50:31+03:00
Общество

У четверых липчан, которые могли заразиться коронавирусом в поезде, диагноз не подтвердился

Все четверо жителей Чаплыгинского района пока на обсервации
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области обследовали на коронавирус четверых жителей Чаплыгинсокго района. Как пояснили в администрации области, люди ехали в поезде с человеком, у которого заподозрили инфекцию.

По прибытию в регион всех четверых сразу изолировали и взяли все необходимые образцы. По результатам исследования диагноз не подтвердился. Тем не менее все сейчас находятся на обсервации, за ними продолжают наблюдать.

В итоге число заболевших в регионе прежнее – 3 человека. В связи с усиленными мерами борьбы по распространению инфекции, все вузы региона перешли на дистанционное обучение, коммунальные компании также принимают заявки в электронной форме и по телефону. Самих липчан просят мерить температуру перед выходом из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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