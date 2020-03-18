Из обсерватора выписали четверых липчан, у которых не подтвердился коронавиурс
В Липецкой области из обсерватора выписали первых четырех человек. Все они ранее контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус. Люди пробыли в строгой изоляции 14 дней. На протяжении всего этого времени, медики измеряли людям температуру тела, брали анализы и наблюдали. Все анализы на коронавирус – отрицательные.
Обсерватор в Дансковском районе находится под строгой охраной, не пускают даже родственников и ничего не разрешали передавать. Все продукты и необходимые средства гигиены на протяжении двух недель предоставлялись за счет области.
Как сообщили в администрации Липецкой области, сейчас на обсервации в Данковской районной больнице остаются 33 человека. Также напомним, что трое заразившихся липчан тоже идут на поправку, их готовят к выписке.
Из обсерватора выписали четверых липчан, у которых не подтвердился коронавиурс.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»