2020-03-18T17:51:30+03:00
Общество

Из обсерватора выписали четверых липчан, у которых не подтвердился коронавиурс

Люди пробыли в изоляции 14 дней – анализы на вирус отрицательные [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области из обсерватора выписали первых четырех человек. Все они ранее контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус. Люди пробыли в строгой изоляции 14 дней. На протяжении всего этого времени, медики измеряли людям температуру тела, брали анализы и наблюдали. Все анализы на коронавирус – отрицательные.

Обсерватор в Дансковском районе находится под строгой охраной, не пускают даже родственников и ничего не разрешали передавать. Все продукты и необходимые средства гигиены на протяжении двух недель предоставлялись за счет области.

Как сообщили в администрации Липецкой области, сейчас на обсервации в Данковской районной больнице остаются 33 человека. Также напомним, что трое заразившихся липчан тоже идут на поправку, их готовят к выписке.

Из обсерватора выписали четверых липчан, у которых не подтвердился коронавиурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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