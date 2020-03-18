2020-03-18T16:49:06+03:00
Общество

Липчан вновь пугают, что границы региона закроют из-за коронавируса

Чиновники призвали жителей Липецка и области не верить рассылкам в соцсетях [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Границы Липецкой области не закроют из-за коронавирусаГраницы Липецкой области не закроют из-за коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Каждый день в соцсетях появляются новые фейки о коронавирусе в Липецке и области. Начиналось все с вбросов о закрытии города, что в регионе десятки заболевших и умерших. Далее провокаторы взялись на школьников. Появилась информация, мол, по школам и секциям проведут рейд. Если там обнаружат ребят, то руководство накажут. А если проверяющие наткнутся на детей на улицах города, то родителям придется заплатить штраф. Чиновники назвали эти сообщения ложью.

Но пранкеры на этом не успокоились. Неизвестные продолжают сеять панику, заявляя, что границу Липецкой области уже закрывают. И что даже в Воронеж липчане уже не смогут попасть. А накануне, 17 марта, жители региона начали рассылать друг другу сообщение о вертолетах, которые ночью должны были распылить над Липецком антисептик от коронавируса.

- Перестаньте верить анонимам, - призвал губренатор Игорь Артамонов. - Город не закрыт, границы области открыты, вертолеты над головами не летают. Сколько еще раз вам надо убедиться, что рассылки правды не несут?

Власти опровергли информацию о закрытии границ Липецкой области.Видео пресс-службы администрации Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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