2020-03-18T16:46:40+03:00
Общество

Фейк про дезинфекцию коронавируса с вертолета заставил липчан звонить спасателям

Люди пытались выяснить, правда ли ночью нельзя выходить на улицу
Лия МУРАДЬЯН
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Народ поверил в фейк про вертолеты и коронавирусНарод поверил в фейк про вертолеты и коронавирусФото: Лия МУРАДЬЯН
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Народ верит фейкам, порой даже совершенно нелепым. Об этом свидетельствует шквал звонков, который обрушился на телефон «112» в Липецке минувшим вечером, 17 марта. В этот день по соцсетям начала гулять информация, якобы ночью город будут дезинфицировать от коронавируса с вертолета военные. Причем распространяли этот бред не только в Липецке, а даже за пределами России. В основном люди отнеслись с юмором, добавив что еще из МКС температуру замерять будут, но некоторые восприняли серьезно.

Как сообщили в городской управлении по делам ГО и ЧС, в тот же вечер к спасателям поступило сразу 13 звонков. Люди уточняли, действительно ли нужно закрыть окна и не выходить на улицу во время обработки.

Напомним, что ранее такие же выдумщики закрывали в Липецкой области границу, предупреждали о рейдах и штрафах для родителей и говорили о десятках заболевших.

Граждан в очередной раз просят не паниковать и верить проверенной информации из официальных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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