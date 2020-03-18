Фейк про дезинфекцию коронавируса с вертолета заставил липчан звонить спасателям
Народ верит фейкам, порой даже совершенно нелепым. Об этом свидетельствует шквал звонков, который обрушился на телефон «112» в Липецке минувшим вечером, 17 марта. В этот день по соцсетям начала гулять информация, якобы ночью город будут дезинфицировать от коронавируса с вертолета военные. Причем распространяли этот бред не только в Липецке, а даже за пределами России. В основном люди отнеслись с юмором, добавив что еще из МКС температуру замерять будут, но некоторые восприняли серьезно.
Как сообщили в городской управлении по делам ГО и ЧС, в тот же вечер к спасателям поступило сразу 13 звонков. Люди уточняли, действительно ли нужно закрыть окна и не выходить на улицу во время обработки.
Напомним, что ранее такие же выдумщики закрывали в Липецкой области границу, предупреждали о рейдах и штрафах для родителей и говорили о десятках заболевших.
Граждан в очередной раз просят не паниковать и верить проверенной информации из официальных источников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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