Липецкие школьники останутся на карантине до 12 апреля

18 Март 2020 2020-03-18T19:35:01+03:00

Все это время ребята из Липецка и области будут учиться дистанционно

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В липецких школах практически на месяц продлили карантин. Об этом сообщила на своей странице в Инстаграм председатель городского департамента образования Светлана Бедрова. Теперь дети выйдут на занятия не раньше 12 апреля. Кстати, на карантин закрывают все российские школы.

Все это время ребята будут учиться дистанционно. Весенние каникулы пройдут в соответствии с календарными графиками. Кстати, досрочную сдау ЕГЭ перенесут на основной период. Все это - меры для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, что трое липчан, заразившихся инфекцией, идут на поправку. Их планируют выписать в ближайшее время. В эту среду, 18 марта, из обсерватора вышли первые четыре человека. Так, под наблюдением в Данковской больнице остаются 33 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU