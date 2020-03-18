На улице Индустриальная, которую перекрыли липчане, поставили дорожные знаки

18 Март 2020 2020-03-18T19:52:54+03:00

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В Липецке на улице 2-я Индустриальная установили дорожные знаки. Это произошло после того, как местные жители перекрыли проезд машинам. Напомним, липчане вышли на улицу в понедельник, 16 марта. Они не давали проехать автомобилям, которые пытались объехать перекрытый участок проспекта Победы.

Накануне, 17 марта, с горожанами встретились чиновники. По мнению липчан, однополосная дорога не рассчитана на такой поток машин. Пришлось искать компромисс.

Одно из решений - поставить знаки. Теперь на улице ограничение скорости до 10 км/ч, грузовые автомобили смогут доехать только до заправочной станции. А машинам, масса которых выше 3,5 тонн, проезд по участку запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU