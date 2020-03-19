В Липецкой области полиция нашла одного из авторов фейков о коронавирусе
Как и обещали, в Липецкой области начали отлавливать авторов вбросов про коронавирус. Напомним, что с таким заявлением на прошлой неделе выступил губернатор Игорь Артамонов. Тогда кто-то пустил слухи о закрытии границ региона.
И вот как раз сотрудник полиции разоблачили автора одного из первых фейков, в котором говорилось о многочисленных заболевших в Данковском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации области, ложную информацию опубликовала в социальных сетях женщина – жительница того же района.
Материалы на лживую даму уже направили в суд. Правоохранительные органы продолжают искать распространителей страшилок про коронавирус, которые запугивают народ. Всех привлекут по административной статье за злоупотребление свободой массовой информации – 13.15 КоАП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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