Куда пожаловаться на нарушение домашнего карантина по коронавирусу в Липецке

20 Март 2020 2020-03-20T16:56:02+03:00

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По состоянию на эту пятницу, 20 марта, в Липецкой области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Троих переболевших липчан выписали из инфекционной больницы накануне. В обсерваторе наблюдают около 20 человек. Улицы и ТРЦ Липецка с момента введения режима повышенной готовности не опустели. Люди также гуляют в парках, ходят по магазинам.

При этом многие липчане находятся на домашнем карантине. Изолироваться на 2 недели нужно тем, кто вернулся из-за границы или контактировал с больными. Об этом на днях напомнил губернатор региона Игорь Артамонов. По данным Роспотребнадзора, во время карантина нельзя выходить из дома. Лучше находиться в отдельной комнате. Пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами. Следует исключить контакты с другими людьми.

Находясь в изоляции, больничный можно заказать по телефону, и его доставят на дом. Если за 14 дней признаки заболевания не проявились, значит карантин закончился. Можно вновь выйти во внешний мир. При появлении симптомов COVID-19 следует вызвать на дом врача.

Тех, кто нарушил карантин, поместят в инфекционный стационар. Кстати, если чьи-то знакомые нарушают правила изоляции, об этом можно сообщить на "горячую линию" по телефону 8-800-450-48-48. Сюда же просят звонить липчан, которые только вернулись из неблагополучных регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU