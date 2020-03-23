Коронавирус в Липецке, новости на 23 марта 2020 года: новых случаев заражения нет

23 Март 2020 2020-03-23T11:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на утро понедельника, 23 марта, новых больных коронавиурсом в Липецкой области нет. По данным администрации региона, под наблюдением врачей в больнице все также находятся два человека, которые прибыли из других стран.

Напомним, 22-летняя липчанка вернулась из Доминиканской республики, 21-летний парень – из Андорры. У обоих берут все необходимые анализы, диагноз «коронавирус» не подтвердился, обследование продолжается.

Также с выходные в регионе ужесточили ограничения по коронавирусу: закрыли кинотеатры, продлили запрет на игровые зоны в торговых центрах и закупают дополнительное оборудование.

Обязательно для всех, кто прибыли из-за границы, нужно сразу сообщить об этом по телефону: 8-800-450-48-48. По этому же номеру можно сообщить о нарушении домашнего карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU