2020-03-23T11:05:15+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, новости на 23 марта 2020 года: новых случаев заражения нет

Два прибывших из-за границы человека остаются под наблюдением
Лия МУРАДЬЯН
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По состоянию на утро понедельника, 23 марта, новых больных коронавиурсом в Липецкой области нет. По данным администрации региона, под наблюдением врачей в больнице все также находятся два человека, которые прибыли из других стран.

Напомним, 22-летняя липчанка вернулась из Доминиканской республики, 21-летний парень – из Андорры. У обоих берут все необходимые анализы, диагноз «коронавирус» не подтвердился, обследование продолжается.

Также с выходные в регионе ужесточили ограничения по коронавирусу: закрыли кинотеатры, продлили запрет на игровые зоны в торговых центрах и закупают дополнительное оборудование.

Обязательно для всех, кто прибыли из-за границы, нужно сразу сообщить об этом по телефону: 8-800-450-48-48. По этому же номеру можно сообщить о нарушении домашнего карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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