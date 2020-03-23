Грипп и ОРВИ в Липецкой области: за неделю заболели более 5700 человек

23 Март 2020 2020-03-23T19:22:19+03:00

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За минувшую неделю в Липецкой области 5 748 человек подхватили грипп и ОРВИ. Около 62,7% заболевших - дети до 14 лет. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости падает - на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей. Госпитализированы 209 человек. В Липецке заболеваемость ниже эпидпорога на 15,2%.

Все меньше липчан заражаются гриппом - 9,2% против 15% неделей ранее. У 137 липчан выявили пневмонию. 67,1% зараженных - взрослые, из которых 48,2% старше 40 лет.

Липчан с признаками ОРВИ или гриппа призывают обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Болезни особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин, маленьких детей и пенсионеров.

Напомним, что в настоящий момент в регионе новых случаев заражения коронавирусом нет. Но 9 человек с подозрением на COVID-19 находятся в инфекционной больнице. Кстати, в областном центре открылась вторая лаборатория диагностики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU