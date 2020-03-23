23 Март 2020 2020-03-23T20:12:22+03:00

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В Липецке на Манеже продолжают строить школу. Напомним, учебное заведение планируют открыть к 1 сентября 2020 года. Предварительная запись учащихся уже стартовала. Новый подрядчик приступил к работе месяц назад. Предыдущая организация не смогла выполнить своих обязательств. С ним мэрия разбирается в суде.

На днях ход работ проинспектировала глава городской администрации Евгения Уваркина. В своем инстаграме она указала, что за месяц сделано очень многое. В настоящий момент рабочие занимаются отделкой корпусов.

- Есть сложности со зданием бассейна - контракт на его достройку еще не проторгован, - рассказала мэр. - Но этот вопрос должен решиться уже в апреле.

Также с подрядчиком обсудили внешнее благоустройство. Ранее этому вопросу не уделяли должного внимания - главное, что объект сдан. В итоге страдали местные жители. Так, Евгения Уваркина обсудила с представителями организации, где лучше оборудовать пешеходные дорожки и подъезды к школе. Пока наиболее проблемный участок - со стороны частного сектора.

uvarkina_evgenia В Липецке обустроят пешеходные дорожки и подъезды к школе на Манеже

ИСТОЧНИК KP.RU