2020-03-24T14:27:30+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, новости на 24 марта 2020 года: 2 новых случая заражения

Вирус завезли из Андорры и Доминиканской республики
Лия МУРАДЬЯН
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Парень и девушка находятся в боксах инфекционной больницыПарень и девушка находятся в боксах инфекционной больницыФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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По последним данным на 24 марта коронавирус в Липецкой области официально подтвердился у двух человек.Центр «Вектор» подтвердил наличие инфекции у липчан, вернувшихся из-за границы. Это 22-летняя девушка и 27-летний мужчина.

Как сообщили в администрации области, в настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей. Напомним, что женщина вернулась в Липецк из Доминиканской Республике, мужчина – из Андорры.

Состояние заболевших удовлетворительное, оба находятся в боксах Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Все, кто близко с ними контактировал теперь на обсервации.

Отметим, днем ранее сообщалось, что в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 9 человек, включая одного ребенка. Из них двое прибыли из-за границы уже с симптомами ОРВИ и подозрением на наличие коронавиурса. Еще два человека контактировали с ранее заболевшими и теперь у них появились симптомы инфекции, но COVID-19 анализы не подтверждают. И 5 человек также побывали в других странах, после чего появились симптомы ОРВИ.

На обсервации в Данковском районе находились 22 человека, контактировавших с ранее заболевшими. 486 человек на домашнем карантине, 83 из них контактировали с теми, кто на обсервации, 373 прибыли из-за границы. Признаков вируса ни у кого нет, но наблюдать продолжают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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