2020-03-24T19:32:29+03:00
Общество

Нового прокурора Липецкой области назначат через неделю

Депутаты дадут согласие на назначение 31 марта
Лия МУРАДЬЯН
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В следующий понедельник состоится сессия областного Совета, на которой депутаты должны дать согласие на назначение нового прокурора Липецкой области. Напомним, об отставке прежнего прокурора Константина Кожевникова официально стало известно на прошлой неделе. Его освободили от должности Указом президента. Ранее прокурор ушел в отпуск, из которого на должность уже не вернулся.

В настоящее время обязанности прокурора региона временно исполняет заместитель Павел Коростелев. Как сообщили в пресс-службе облсовета, парламентарии рассмотрят вопрос о даче согласия на назначение на должность прокурора Липецкой области 31 марта. Сессия облсовета начнется в 10.00 и будет транслироваться на официальном канале областного Совета на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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