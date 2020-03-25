В Липецке в мусорном баке нашли труп младенца

25 Март 2020 2020-03-25T12:00:34+03:00

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Страшную находку обнаружили в эту среду, 25 марта, жители Левобережного района в Липецке. В контейнере для мусора на проспекте Мира лежало тело новорожденного ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все возможные свидетели и очевидцы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты выяснят причину смерти младенца.

Напомним о трагедии, которая случилась в декабре 2018 года. Тогда липчанин закопал тело годовалой девочки в лесополосе на ЛТЗ. Он случайно уронил падчерицу дома - девочка скончалась. Мужчине дали 3,5 года колонии за причинение смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU