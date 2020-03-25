Конференция по коронавирусу в Липецке: медицинских масок не будет

25 Март 2020 2020-03-25T13:25:40+03:00

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В эту среду, 25 марта, в администрации Липецкой области состоялся брифинг, на котором обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Один из вопросов - о наличии масок в аптеках региона. Липчане уже неоднократно жаловались на их отсутствие, а также антисептиков для рук. Кроме того, на днях в "КП-Липецк" обратилась женщина, которая пожаловалась на завышенные цены на дезинфицирующие средства. Неделю назад она покупала антисептик за 115 рублей. В настоящее время его цена выросла до 150 рублей.

- Масок не будет, - сообщил губератор Игорь Артамонов. - Потребность региона - в несколько миллионов. Промышленность производит 1,6 млн, с наращиванием до 3 млн. В связи с этим мы решили развернуть пошивы масок везде, где это возможно - в ателье, мастерских. Адреса, где продают маски, начинают появляться. Сейчас мы занимаемся приобретением марли. Маски если и появляются, то они исчезают со скоростью света.

Напомним, что в настоящее время в Липецке 2 подтвержденных случая коронавируса - 22-летняя девушка и 27-летний парень. Также под наблюдением находится женщина, вернувшаяся из Венгрии. Тест подтвердил у нее COVID-19. Теперь медики проводят дополнительные исследования.

Масок не будет! В администрации Липецкой области прошел брифинг по коронавирусу.Распространение фейков о коронавирусе и отсутствии масок

ИСТОЧНИК KP.RU