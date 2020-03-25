Коронавирус в Липецке, новости на 25 марта 2020 года: тест выявил инфекцию у женщины, вернувшейся из Венгрии

25 Март 2020 2020-03-25T09:43:03+03:00

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Под наблюдением в Липецкой областной инфекционной больнице находится женщина. Липчанка вернулась из Венгрии и попала в поле зрения врачей. Как сообщили в эту среду, 25 марта, в пресс-службе региональной администрации, экспресс-тестирование выявило у нее наличие коронавируса. Чтобы подтвердить диагноз, медики проводят дополнительные лабораторные исследования.

Напомним, что накануне, 24 марта, COVID-19 обнаружили у 22-летней девушки и 27-летнего мужчины. Первая вернулась в Липецк из Доминиканы, парень - из Андорры. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Липчанам напоминают - все, кто вернулся из-за рубежа, должен отправиться на 2-х недельных домашний карантин. А также сообщить о своем возвращении в Липецкую область телефону 8-800-450-48-48. Кстати, в УМВД предупреждают https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/3808649/о штрафах, за нарушение правил самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU