На сайтах объявлений Липецка продают медицинские маски по 100 рублей за штуку

Трое липчан, у которых обнаружили коронавирус, продолжают находиться на лечении. Еще 30 человек - в обсерваторе. Это данные на этот понедельник, 16 марта. Как сообщил в своем Инстаграм губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заболевшие уже идут на поправку. У контактировавших с ними симптомов инфекции не выявлено. также следят за липчанами, кто вернулся из "неблагополучных стран".

- Считаю, что все службы работают хорошо, - написал глава региона. - Четко выявили круги контактов и обеспечили наблюдение за людьми.

Напомним, что липчане продолжают жаловаться на отсутствие масок в аптеках города. В некоторых учреждениях разобрали даже антисептики для рук. Медицинские маски активно продают на сайтах объявлений. Адекватные цены на средства защиты - до 10 рублей за 1 штуку. Встречаются объявления, где за одну маску просят от 16 рублей. Правда ниже помечают - заказ от 100 штук. Другие продавцы просят за 1 штуку 100 рублей.

На это Игорь Артамонов ответил, что медучреждения обеспечены медицинскими масками. Направлены дополнительные заказы на предприятия. Также он добавил, что маска , в первую очередь, нужна больным людям и медикам. Что здоровым она не потребуется.

Напомним, что в регионе работает "горячая линия" по профилактике коронавируса - 8-800-450-48-48. Об отсутствии в аптеках масок и противовирусных препаратов можно сообщить на общероссийскую "горячую линию" Росздравнадзора - 8-800-550-99-03.