Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 марта 2020 года: у девушки из Венгрии диагноз не подтвердился

25 Март 2020 2020-03-25T16:38:53+03:00

Липчанку с подозрением на коронавирус выписывают из инфекционной больницы [видео]

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Количество больных коронавирусом в Липецке остается прежним – 2 человека. Напомним, что ранее сообщалось о прибывшей из Венгрии липчанки, у которой первые пробы на вирус дали положительный результат. С учетом ранее подтвержденных двух случаев из Доминиканы и Андорры, последняя пациентка инфекционки могла стать третьим зараженным человеком в Липецкой области.

У прибывшей из Венгрии липчанки коронавирус не подтвердился.Комментарий главврача инфекционной больницы

К счастью, девушка оказалась здорова. Как сообщает оперативный штаб региона по вирусу, Повторное лабораторное исследование не подтвердило у нее наличие коронавирсной инфекции.

Вернувшуюся из-за границы женщину выписывают из стационара инфекционной больницы. Пока ей предписали оставаться на домашней изоляции – медики будут наблюдать за ее состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU