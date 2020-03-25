2020-03-25T16:38:53+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 марта 2020 года: у девушки из Венгрии диагноз не подтвердился

Липчанку с подозрением на коронавирус выписывают из инфекционной больницы [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Количество больных коронавирусом в Липецке остается прежним – 2 человека. Напомним, что ранее сообщалось о прибывшей из Венгрии липчанки, у которой первые пробы на вирус дали положительный результат. С учетом ранее подтвержденных двух случаев из Доминиканы и Андорры, последняя пациентка инфекционки могла стать третьим зараженным человеком в Липецкой области.

У прибывшей из Венгрии липчанки коронавирус не подтвердился.Комментарий главврача инфекционной больницы

К счастью, девушка оказалась здорова. Как сообщает оперативный штаб региона по вирусу, Повторное лабораторное исследование не подтвердило у нее наличие коронавирсной инфекции.

Вернувшуюся из-за границы женщину выписывают из стационара инфекционной больницы. Пока ей предписали оставаться на домашней изоляции – медики будут наблюдать за ее состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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