Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 26 марта 2020 года: 3 новых случая не подтверждаются

26 Март 2020 2020-03-26T15:40:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке на данный момент не подтверждаются 3 новых случая коронавируса у людей, которые вернулись накануне из-за границы. О трех новых пациентах областной инфекционной больницы стало известно в среду вечером, 25 марта.

Они попали в изоляционные боксы с подозрением на выделение вируса сразу после того, как вернулись из-за рубежа. На данный момент диагноз COVID-19 лабораторно не подтверждается. Кроме того появился еще один пациент с подозрением на коронавирус.

На 15.00 вместе с ранее заболевшими в Липецкой области официально 2 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 4 человека с подозрением на выделение вируса. У парня и девушки из Андорры и Доминиканы, диагноз подтвердился во вторник, 24 марта.

Всех, кто контактировал с больными изолировали в обсерваторе. На обсервации сейчас находятся 14 человек. Признаков ОРВИ и других инфекций у них нет. Также 766 человек остаются на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU