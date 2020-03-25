2020-03-25T17:38:53+03:00
Общество

Количество людей с подозрением на коронавирус в Липецке на 25 марта 2020 года: в инфекционной больнице 12 человек

В Липецке три новых человека с подозрением на коронавирус
Лия МУРАДЬЯН
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В инфекционную больницу Липецка попали три новых пациента с подозрением на коронавирус. При этом точный диагноз есть только у двух человек. Новых случаев коронавируса в Липецкой области 25 марта на 17.00 нет.

Как сообщает администрация области, три новых пациента с подозрением на COVID-19 также вернулись из-за границы, как и предыдущие двое. Для подтверждения диагноза назначили дополнительные исследования – результаты станут известны позже.

Всего в областной клинической инфекционной больнице находятся 12 человек: 2 с подтвержденным диагнозом COVID-19, 3 – с подозрением на выделение коронавируса, 7 человек вернулись из-за границы с симптомами, но анализ не подтверждает наличие вируса.

В Данковском районе на обсервации находятся 19 человек, которые контактировали с заболевшими. Симптомов ОРВИ у них нет. На домашнем карантине на территории Липецкой области уже 617 человек, которые прибыли из других стран. Они также без симптомов.

Липчанам напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать условия домашнего карантина. Нарушителей уже начали штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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