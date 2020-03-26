Отмена мероприятий из-за коронавируса в Липецке: закрываются ночные клубы, кинотеатры и парки

26 Март 2020 2020-03-26T16:21:32+03:00

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С этого четверга, 26 марта, в Липецкой области вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом. До особого распоряжения приостанавливают проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и других аналогичных мероприятий, в которых непосредственно участвуют жители региона. Речь идет также о оказании соответствующих услуг - в парках, ТРЦ, на аттракционах, местах массового посещения. Ограничения коснутся ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров для ребятишек, досуговых заведений.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе двое больных коронавирусом - 22-летняя девушка и 27-летний парень. Также в инфекционной больнице находятся 4 человека с подозрением на инфекцию. В обсервации - 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU