2020-03-27T11:31:17+03:00
Общество

Карантин в Липецке из-за коронавируса: в детских садах создали 6 дежурных групп

Дошкольные учреждения примут ребят в 5 районах города
Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 26 марта, липчанам сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса в регионе закрываются детские сады. Власти добавили - если родителям не с кем оставить ребенка дома, создадут дежурные группы.

Как сообщила председатель депарамента образования Липецка Светлана Бедрова в своем инстаграме, такие группы появятся в 5 районах города - НЛМК, возле Октябрьского рынка, на 12-ом и 27-ом микрорайонах, в также в районе улицы Космонавтов. Родители малышей подали 36 заявок. Всего будут функционировать 6 дежурных групп - в детских садах №9, 15, 89, 98, 133 и 134.

Напомним, что в Липецке официально подтверждено 2 случая заражения коронавирусом - 22-летняя девушка и 27-летний парень. Еще 4 человека находятся под подозрением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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