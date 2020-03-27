Нерабочая неделя в Липецке: Пенсионный фонд принимает по записи

27 Март 2020 2020-03-27T13:51:39+03:00

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В Липецкой области ограничивается прием граждан в службах и управлениях Пенсионного фонда. Как сообщили в пресс-службе организации, липчане могут получить услуги дистанционно через личный кабинет на официальном сайте, либо на портале Госуслуг. Если оказать услугу онлайн невозможно, то следует предварительно записаться на прием. Это можно сделать на сайте ПФР, либо по телефону. Такие меры начнут действовать с понедельника, 30 марта.

Напомним, в Липецке и области вводится нерабочая неделя. Закрываются кинотеатры, кафе, парки, ТРЦ. Из-за угрозы распространения коронавируса региональное УГИБДД переходит на особый режим. Закрываются детские сады, но с сохранением дежурных групп. Таких в городе будет 6.

ИСТОЧНИК KP.RU