В Липецке депутаты выбрали нового спикера горсовета
В Липецком горсовете избрали нового спикера. Тайное голосование прошло в эту субботу, 28 марта, на внеочередной 60-й сессии парламента. Депутаты выбирали из двух кандидатур - Александра Афанасьева и Николая Быковских.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, 33 парламентария поддержали Афанасьева. За Быковских проголосовали 5 человек. Один высказался "против". К исполнению полномочий председателя горсовета Александр Афанасьев приступит на следующей неделе - 3 апреля.
-Я верю, что все присутствующие здесь депутаты хотят для Липецка одного - процветания и развития родного города, - обратился к собравшимся новый спикер. - Это наша общая задача.
Напомним, что на этой же сессии Игорь Тиньков сложил с себя полномочия председателя горсовета. Он переезжает в Орел. Там ему предложили должность заместителя Председателя Правительства области по развитию инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU