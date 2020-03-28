2020-03-28T19:48:13+03:00
Общество

В Липецке депутаты выбрали нового спикера горсовета

Большинство парламентариев проголосовали за Александра Афанасьева
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком горсовете новый спикерВ Липецком горсовете новый спикерФото: Липецкий городской совет депутатов
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В Липецком горсовете избрали нового спикера. Тайное голосование прошло в эту субботу, 28 марта, на внеочередной 60-й сессии парламента. Депутаты выбирали из двух кандидатур - Александра Афанасьева и Николая Быковских.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, 33 парламентария поддержали Афанасьева. За Быковских проголосовали 5 человек. Один высказался "против". К исполнению полномочий председателя горсовета Александр Афанасьев приступит на следующей неделе - 3 апреля.

-Я верю, что все присутствующие здесь депутаты хотят для Липецка одного - процветания и развития родного города, - обратился к собравшимся новый спикер. - Это наша общая задача.

Напомним, что на этой же сессии Игорь Тиньков сложил с себя полномочия председателя горсовета. Он переезжает в Орел. Там ему предложили должность заместителя Председателя Правительства области по развитию инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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