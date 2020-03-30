2020-03-30T12:55:01+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Липецке: закрыты детские площадки

Горки, качели и песочницы обвязали сигнальными лентами [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке закрыли детские площадки из-за коронавирусаВ Липецке закрыли детские площадки из-за коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В областном центре закрыли детские площадки во дворах. Как уже писала "КП-Липецк", горожане обнаружили, что горки, качели и песочники перетянуты сигнальными лентами. Тут же развесили листовки "Карантин! Посещение детской площадки запрещено". Как пояснили в пресс-службе городской администрации, все это делается для снижения риска заражения коронавирусом. Чиновники просят родителей объяснить своим чадам, что пока играть на площадках нельзя.

Липчанам запретили гулять на детских площадках из-за коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанам запретили гулять на детских площадках из-за коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА

В Роспотребнадзоре для семей разработали памятку. В ней сказано, что гулять с ребенком лучше в местах, где нет других детей. К примеру, на собственных присадебных участках. Детям нужно объяснить, что вне дома нельзя приказаться руками к лицу и предметам. Вернувшись домой, следует обработать руки антисептиком. А также помыть с мылом руки, лицо, прополоскать рот и промыть нос.

В Липецке запретили посещать детские площадки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке запретили посещать детские площадкиФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в этот понедельник, 30 марта, стало известно о новом случае заражения COVID-19. Всего в регионе с подтвержденным диагнозом 7 человек. Также объявлена нерабочая неделя, а точнее, карантин. Но многие липчане не совсем понимают, что лучше в этот период оставаться дома. Они продолжают гулять в парках и ездить на природу.

В Липецке сигнальными лентами перевязали качели, горки и песочницы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке сигнальными лентами перевязали качели, горки и песочницыФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нерабочая неделя в Липецке: закрыты детские площадки
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 марта 2020 года: выявлен новый случай
Нерабочая неделя в Липецке: сократили междугородние рейсы
Липецкая область подключилась к школьной образовательной платформе Сбербанка
Под Липецком "Дэу Нексия" влетела в КАМАЗ: водитель иномарки погиб на месте
В Липецке пропала 14-летняя девушка с розовыми волосами
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 29 марта 2020 года: подтвердился шестой случай
Поиски пропавшего в Липецке подростка остановили
В Липецке депутаты выбрали нового спикера горсовета
На борьбу с коронавирусом в Липецкой области выделили почти полмиллиарда рублей
Ночью под Липецком на трассе сгорела ГАЗель
Председатель Липецкого горсовета досрочно ушел в отставку
В Липецке пропали пенсионер и подросток
Коронавирус в Липецке, новости на 28 марта 2020 года: 5 зараженных и 5 под подозрением
Количество зараженных в Липецке на 28 марта 2020 года: власти подтверждают 5 новых случаев
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 28 марта 2020 года: диагноз подтвердился у 8 человек
«Ростелеком» в Липецкой области переходит на особый режим работы
Нерабочая неделя в Липецке: куда жаловаться, если снижают зарплату
Нерабочая неделя в Липецке: школьникам отменили дистанционное обучение
Нерабочая неделя в Липецке: парки закрыты
Карантин в Липецке из-за коронавируса: старт ЕГЭ и ОГЭ перенесли на лето
На высотке Липецка появится граффити в честь 75-летия Победы
Нерабочая неделя в Липецке: Пенсионный фонд принимает по записи
Коронавирус в Липецке, новости на 27 марта 2020 года: новых случаев нет
Нерабочая неделя в Липецке: прямую линию с мэром перенесли из-за коронавируса
Карантин в Липецке из-за коронавируса: в детских садах создали 6 дежурных групп