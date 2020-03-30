Нерабочая неделя в Липецке: закрыты детские площадки

30 Март 2020 2020-03-30T12:55:01+03:00

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В областном центре закрыли детские площадки во дворах. Как уже писала "КП-Липецк", горожане обнаружили, что горки, качели и песочники перетянуты сигнальными лентами. Тут же развесили листовки "Карантин! Посещение детской площадки запрещено". Как пояснили в пресс-службе городской администрации, все это делается для снижения риска заражения коронавирусом. Чиновники просят родителей объяснить своим чадам, что пока играть на площадках нельзя.

Липчанам запретили гулять на детских площадках из-за коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА

В Роспотребнадзоре для семей разработали памятку. В ней сказано, что гулять с ребенком лучше в местах, где нет других детей. К примеру, на собственных присадебных участках. Детям нужно объяснить, что вне дома нельзя приказаться руками к лицу и предметам. Вернувшись домой, следует обработать руки антисептиком. А также помыть с мылом руки, лицо, прополоскать рот и промыть нос.

В Липецке запретили посещать детские площадкиФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в этот понедельник, 30 марта, стало известно о новом случае заражения COVID-19. Всего в регионе с подтвержденным диагнозом 7 человек. Также объявлена нерабочая неделя, а точнее, карантин. Но многие липчане не совсем понимают, что лучше в этот период оставаться дома. Они продолжают гулять в парках и ездить на природу.

В Липецке сигнальными лентами перевязали качели, горки и песочницыФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU