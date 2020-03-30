2020-03-30T12:25:54+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 марта 2020 года: выявлен новый случай

Всего в Липецкой области 7 человек с подтвержденным диагнозом
Юлия КЛЮЕВА
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Заболевший коронавирусом находится в инфекционной больницеЗаболевший коронавирусом находится в инфекционной больницеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области выявлен новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе администрации региона в этот понедельник, 30 марта, диагноз подтвердился у пациента, ранее помещенного в инфекционную больницу с подозрением на COVID-19. Заболевший находится под наблюдением медиков, получает необходимое лечение. Врачи отмечают его состояние, как удовлетворительное.

Так, всего в регионе 7 человек с инфекцией. Напомним, что в области объявлена нерабочая неделя. Липчан призывают оставаться дома, не выходить на улицу без острой нужды. Закрыты парки, ТРЦ, кафе. Детские площадки обнесли сигнальными лентами - вход на них запрещен. Но не все липчане осознали серьезность ситуации. Многие продолжили в выходные гулять по городу и выезжать на природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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