2020-03-30T14:47:30+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Липецке: из-за коронавируса закрыли кладбища

На территорию пускают лишь похоронные процессии [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке закрыли кладбищаВ Липецке закрыли кладбищаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке закрыли кладбища. Об этом сообщили в этот понедельник, 30 марта, в пресс-службе мэрии. Меры предосторожности в преддверии пасхальных праздников ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В Липецке закрыли кладбища Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке закрыли кладбищаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Строгий запрет на посещение всех кладбищ города будет действовать до 14 апреля. Проезд на территорию перекрыли. Хоронить людей разрешается,. Но липчан просят проводить обряды узким кругом. Информацию о карантинных мерах можно прочитать на воротах кладбищ.

Смотрители будут ежедневно совершать обход. На въездах организуют дежурство сотрудников ЧОП. Также изменится схема движения автобуса №13. Транспорт будет ходить до улицы Яблоневая. На Косыревское кладбище автобус заезжать не будет.

Липчан просят не выходить из дома без острой надобности.

В Липецке закрыли кладбища Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке закрыли кладбищаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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