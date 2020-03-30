2020-03-30T14:26:47+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Липецке: горожан просят по громкоговорителю остаться дома

Не стоит подвергать опасности себя, родных и окружающих [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 30 марта, многие жители Липецка услышали с улицы голос, который призывает оставаться дома. Как сообщили в пресс-службе мэрии, запись транслируют в парках, местах массового скопления людей, на общественных пространствах. Цель одна - донести до липчан, что в сложившейся ситуации с коронавирусом нужно сидеть дома.

- Не соблюдая правила домашней самоизоляции, вы подвергаете большой опасности себя, ваших родных и окружающих, - говорится в аудиосообщении. - Чтобы не допустить новых заражений, мы призываем вас на протяжении всей предстоящей недели оставаться дома. Не ходите в гости и не принимайте гостей. Без крайней необходимости не посещайте магазины. Не пользуйтесь общественным транспортом. Ограничьте прогулки. Помните, что жизнь и здоровье многих людей зависят от каждого из нас.

Напомним, что в регионе, как и по всей России, объявили нерабочую неделю. В Липецкой области выявили новый случай заражения инфекцией.

Нерабочая неделя в Липецке: горожан просят самоизолироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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