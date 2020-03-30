Коронавирус в Липецке, новости на 30 марта 2020 года: 23 человека под подозрением

30 Март 2020 2020-03-30T15:46:07+03:00

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В Липецкой области 7 человек заражены коронавирусом. Все они находятся в Липецке в инфекционной больнице. Там же - еще 23 человека с подозрением на выделение вируса. Об этом сообщили в этот понедельник, 30 марта, в пресс-службе региональной администрации. В обсерваторе в Данкове - 16 человек. У них симптомов ОРВИ специалисты не выявили. На домашнем карантине находятся 1 136 человек. К ним ежедневно приходят медики.

Напомним, что в регионе объявлена нерабочая неделя. Закрыты парки, кафе, ТРЦ, а также кладбища - на территорию пускают только похоронные процессии. Детские площадки в областном центре обвязали сигнальной лентой. На улицах города по громкоговорителям крутят запись, в которой призывают липчан не выходить из дома. Но пока правила изоляции соблюдают не все. В минувшие выходные многие липчане наслаждались прогулками по паркам, а также выезжали на природу.

ИСТОЧНИК KP.RU