Из-за угрозы распространения коронавируса власти ищут пассажиров автобуса «Москва – Липецк»

31 Март 2020 2020-03-31T11:47:34+03:00

Все, кто ехал по маршруту 28 марта, должны срочно сообщить на горячую линию [видео]

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В Липецкой области возникла новая угроза распространения коронавируса. С соответствующим заявлением обратился к гражданам мэр Ельца Евгений Боровских в своем Instagram.

28 марта 2020 года рейсом «Москва – Липецк» на станцию «Елец» прибыл житель Липецкой области, после чего пассажир почувствовал себя плохо. После госпитализации и анализов у мужчины заподозрили коронавирус. Окончательный диагноз еще не подтвердился, результаты ждут в ближайшее время. Всех, с кем он жил и контактировал сразу изолировали.

Из-за коронавируса ищут пассажиров автобуса "Москва - Липецк".Все, кто ехал 28 марта, должны срочно позвонить по телефону: 8-800-450-48-48

Теперь ищут всех транзитных пассажиров, кто ехал тем же автобусом, но вышел не на территории Липецкой области. Каждому пассажир этого рейса обязан немедленно позвонить на горячую линию ро телефону: 8-800-450-48-48.

Граждан в очередной раз просят соблюдать всеобщий режим самоизоляции, отказаться от личных контактов с людьми и не выходить из дому без острой необходимости – аптека, магазин, работа.

Кроме того из-за режима изоляции в Ельце ограничили движение городского транспорта, который теперь работает только утром с 6.30 до 8.30 и вечером – с 16.30 до 18.30. А в Липецке в автобусах ввели масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU