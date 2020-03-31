2020-03-31T08:20:32+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, новости на 31 марта 2020 года: COVID-19 могли заразиться 8 медработников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на утро 31 марта 2020 года [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Медсестра нарушила домашний карантинМедсестра нарушила домашний карантинФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Ситуация с коронавирусом в Липецкой области на утро 31 марта 2020 года остается прежняя. По данным оперштаба, официально в регионе остаются 7 зараженных человек, новых случаев пока не было. Вместе стем напомним, что еще 23 человека под подозрением на выделение вируса. Среди них 8 медработников.

Губернатор региона уже выразил опасения, что скоро эти люди войдут в подтвержденные случаи.

Ранее под подозрением было всего 5 человек. Столь резкий скачек связан с преступной халатностью, в которой заподозрили медсестру инфекционной больницы, которая нарушила домашний карантин и могла заразить других. То есть не исключено, что инфекция уже распространяется внутри региона – это 2 этап пандемии.

В таких условиях жизненно важно соблюдать всеобщий режим самоизоляции, который ввели в понедельник 30 марта. Всем жителям Липецкой области, независимо от возраста, предписано оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Можно дойти до ближайшего магазина или аптеки и доехать до работы. Не более. Ограничений на перемещение в автомобиле нет, также продолжают работать общественный транспорт и такси. Отельные меры наказания в условиях ужесточения самоизоляции еще не определили.

Коронавирус в Черноземье. Данные на 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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