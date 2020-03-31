2020-03-31T10:21:31+03:00
Общество

Передвижение по Липецку в период самоизоляции: в общественном транспорте ввели масочный режим

Мэр Евгения Уваркиана: «Обеспечить масками пассажиров – ответственность работодателей»
Лия МУРАДЬЯН
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В период режима всеобщей самоизоляции, который продлится в Липецкой области с 31 марта по 14 апреля, в самом Липецке начали действовать новые правила. На этот период в общественном транспорте города вводят масочный режим.

С обращением выступила мэр города Евгения Уваркина.

– Маски должны иметь все – и водители, и пассажиры, – сообщила мэр Липецка. – Обеспечение масками пассажиров – ответственность их работодателей. Уважаемые жители, помните, что сегодня жизни и здоровье наших близких зависят от каждого из нас! И я очень прошу каждого – оставайтесь дома!

Обращение мэра Липецка из-за карантина по коронавирусу.

Отметим, что в Липецке уже закрыты даже детские площадки, практически все места массового пребывания, включая кладбища. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости – за продуктами, в аптеку и на работу. Поездки на личном транспорте не запрещены, передвижения между районами области не ограничены.

Вирус уже распространяется по региону: сколько будет зараженных, как быстро это смогут остановить и с какими последствиями, зависит только от сознательности граждан. Напомним, всего одно нарушение домашнего карантина со стороны медсестры обернулось тем, что теперь под подозрением на выделение коронавируса 23 человека, включая 8 медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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