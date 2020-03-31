2020-03-31T14:44:24+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: правила использования газа

Липчанам напоминают, как правильно обращаться с газовым оборудованием
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам напомнили правила использования газаЛипчанам напомнили правила использования газаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции. Он начал действовать с этого вторника, 31 марта. Липчанам запретили выходить из дома, только в крайних случаях. Пока горожане находятся на карантине, им напомнили о правилах использования газового оборудования.

Так, нужно не забывать проверять наличие тяги, открывать шибер в печах, включать подачу газу только после зажжения огня, не оставлять без присмотра оборудование, проветривать помещение. Категорически запрещается заклеивать решетки вентиляции, использовать неисправное и с отсутствием тяги оборудование, самостоятельно ремонтировать и менять оборудование.

Если вы почувствовали газ, об этом следует немедленно сообщить по телефону: 04 или 104. Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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