Причины выхода из квартиры в Липецке во время самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T14:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

С этого вторника, 31 марта, в Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляци по коронавирусу. Согласно постановлению, который подписал губернатор Игорь Артамонов, липчане не должны покидать свои жилища. Выйти из дома можно лишь в некоторых случаях: если понадобилась экстренная медицинская помощь; жизни и здоровью что-то угрожает; чтобы добраться до работы, если не перевели на удаленный режим; дойти до аптеки или за продуктами в магазин; вынести мусор - до ближайшего контейнера; выгула домашних животных.

Напомним, что гулять в питомцем нужно возле дома - не отходить дальше, чем на 100 метров. На улице, в транспорте, магазинах, в общественных местах следует держать дистанцию. Липчане не должны подходить друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. Исключением является поездка в такси. Оплачивать проезд в автобусах липчан просят транспортной картой. Ездить в транспорте нужно в маске.

ИСТОЧНИК KP.RU