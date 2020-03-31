Онлайн-трансляции спектаклей в Липецком театре Толстого: постановки смотрят в Италии и Германии

31 Март 2020 2020-03-31T15:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецком театре драмы имени Л.Н. Толстого несколько недель назад запустили онлайн-трансляции спектаклей. Как сообщили в пресс-службе театра, за минувшую неделю количество просмотров постановок увеличилось в 2,5 раза. Было показано 6 спектаклей - 4 для взрослых и 2 детских. Общее количество зрителей - 22 400.

Самым популярным онлайн спектаклем оказался “Месье Амилькар”. Его посмотрело 6300 пользователей. Кроме этого зрители увидели постановки: «Старомодная комедия», «Обыкновенная история», «Квадратура круга», а также детский спектакль «Русалочка».

Большинство аудитории - женщины от 30 лет. За трансляциями следили не только липчане, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа. Спектаклями театра Толстого заинтересовались люди в США, Украине, Германии и Италии.

Онлайн-трансляция спектаклей в Липецком театре Толстого: постановки смотрят в Италии и Германии.Видео Липецкий театр драмы Толстого

ИСТОЧНИК KP.RU