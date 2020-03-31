Липчане жалуются спасателям на нарушения режима изоляции по коронавиурсу

31 Март 2020 2020-03-31T16:51:30+03:00

Только за один день на номер «112» поступило 11 о подозрениях на коронавирус

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С 30 марта в Липецке работает система оповещения, людям сообщают о режиме всеобщей самоизоляции по коронавирусу и просят оставаться дома из громкоговорителей на улицах. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, сообщения «Пожалуйста, оставайтесь дома!» прокручивают 5 раз в день с 9 утра до 21.00.

По данным спасателей, граждане активно сообщают о нарушениях режима изоляции. Только 30 марта от жителей Липецка дежурным на «112» поступило 11 сообщений о подозрении коронавируса. Кроме этого 2 человека рассказали о прибывших из-за границы соседях, 4 пожаловались на нарушение предписания Роспотребнадзора о самоизоляции, 5 раз люди просили их обследовать, полагая, что контактировали с заболевшими.

Еще 7 жалоб было на предприятия, которые продолжали работать в условиях карантина. Это были пять магазинов и кальянная, скопление людей в Евдокиевском храме и отсутствие масок у сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU