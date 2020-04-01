Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: в регионе закрылись больницы и поликлиники

1 Апр 2020 2020-04-01T08:05:52+03:00

Экстренную помощь будут оказывать в том же режиме Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на утро 1 апреля 2020 года

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Ситуация с коронавирусом в Липецке по данным на утро 1 апреля остается прежняя – в регионе 7 зараженных и 29 людей под подозрением. Одновременно с этого дня в Липецкой области закрываются все больницы и поликлиники – плановую помощь населению оказывать не будут. Причина – риск распространения коронавирусной инфекции.

Плановая госпитализация пациентов тоже ограничивается, исключение составляют только экстренные случаи и заболевания, которые влекут угрозу жизни и здоровью. То же касается планового посещения поликлиник и дневной стационар, за исключением помощи пациентам на гемодиализе и плановых прививок детям. Прием по профилям «онкология» и «гематология» продолжится. В остальных случаях амбулаторную помощь будут оказывать на дому. Экстренную и неотложную – в прежнем режиме.

Также временно не будут проводить никаких профосмотров, диспансеризации и вакцинации. Санаторно-курортное лечение временно под запретом.

Рецепты льготникам с хроническими болезнями врачи будут выписывать дистанционно, с учетом максимальных сроков курса лечения, чтобы сократить число обращений к врачам в условиях режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU