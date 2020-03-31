Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 31 марта: COVID-19 подозревают у 29 человек

Данные о количестве зараженных коронавирусом в Липецке на 31 марта 2020 года остаются прежними - 7 больных. У новых 23 жителей Липецкой области под подозрением инфекция не подтвердилась. Вместе с тем теперь инфекцию подозревают у 29 человек. С этого дня в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Всех, кто контактировал с заболевшими изолировали – у людей продолжают брать анализы.

В обсерваторе Данкова находится 18 человек. Все здоровы без симптомов ОРВИ. Ежедневный медицинский осмотр на дому проводят для 1192 человек.

Причиной столь резкого прироста больных с подозрением на вирус стала преступная халатность людей, о чем сообщил накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Медсестра нарушила режим самоизоляции.

Кроме этого в Липецк прибыл предположительно зараженный пассажир из Москвы. Мужчина ехал автобусом «Москва – Липецк» 28 марта, по прибытию ему стало плохо, первые пробы показали подозрение на коронавирус. Теперь власти ищут всех транзитных пассажиров. Кто ехал на том же рейсовом автобусе, но вышел на других станциях, обязаны срочно сообщить об этом по номеру: 8-800-450-48-48.

В условиях всеобщей самоизоляции всем гражданам, независимо от возраста предписали оставаться дома. Причины по которым можно выйти на улицу: требуется медицинская помощь и есть угроза жизни и здоровью; поездка на работу для тех, кто не на удаленке; покупка продуктов или лекарств в ближайших магазинах и аптеках; выгулять собаку не дальше, чем в 100 метрах от дома; вынести мусор.

Во всех остальных случаях передвигаться пешком запрещено. Запрета на личный и общественный транспорт нет, как и на такси. При этом в автобусах в Липецке действует масочный режим и хотят запретить оплату проезда наличными. В районах автобусы работают по часам. Дистанция между людьми на улице и в транспорте не менее 1.5 метра.

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В настоящий момент эта женщина также в больнице - с подозрением на выделение инфекции. Окончательный диагноз должны подтвердить в референс-центре. Глава региона уже назвал столь безответственное поведение преступной халатностью. А также пообещал, что виновные будут отднозначно отвечать перед судом (подробности)